Google Pixel Heeft Slecht Datasignaal Door Bug In December-update

De december-update voor Google Pixel-smartphones lijkt niet alleen een betere beveiliging met zich mee te brengen, maar ook een vervelende bug. Gebruikers klagen na de update namelijk over problemen met het datasignaal. De internetverbinding valt soms weg of is erg traag.

Helaas brengen software-updates niet altijd alleen maar verbeteringen met zich mee. Soms bevat een update een vervelende bug, zoals nu het geval is in de december-update voor de Google Pixel-smartphones. Verschillende gebruikers melden namelijk dat hun dataverbinding niet meer zo stabiel is als voorheen. Dat is opmerkelijk, want de december-update zou de netwerkverbinding juist stabieler moeten maken in ‘bepaalde omstandigheden’.

De problemen komen voor op de Google Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8 en Pixel 9, inclusief de a-modellen. Mensen die last hebben van de bug zien alleen een uitroepteken dat aangeeft dat er problemen zijn. Is sommige gevallen valt de mobiele data af en toe weg of is de verbinding enorm instabiel. Google heeft nog niet gereageerd en heeft ook nog geen oplossing uitgerold.

Heb jij sinds de december-update last van een slecht datasignaal, dan raden we aan om je smartphone opnieuw op te starten. Dit lost het probleem soms tijdelijk op. Ook kun je naar “Instellingen” -> “Systeem” gaan en in de resetopties de mobiele netwerk-instellingen resetten. Sommige gebruikers melden daarnaast dat het uitschakelen van 4G/VoLTE-bellen kan helpen. Dit doe je via “Instellingen” -> “Netwerk en internet” -> “SIM” -> “naam van je provider” -> “Wi-Fi bellen uitschakelen“.

Een fix voor lange termijn is nog niet beschikbaar.

via [AW]