Xiaomi 14T (Pro) Ontvangt Android 15-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de Xiaomi 14T en de Xiaomi 14T Pro. De smartphones die in september van dit jaar op de markt verschenen ontvangen een update naar Android 15. Deze update brengt naast verschillende nieuwe functies ook een nieuwe beveiligingspatch met zich mee.

Xiaomi rolt vanaf nu de Android 15-update in fasen uit naar de Xiaomi 14T en de Xiaomi 14T Pro, zo blijkt uit berichten van gebruikers. Xiaomi heeft zelf echter geen details naar buiten gebracht en de update lijkt slechts beperkt verkrijgbaar. Het is mogelijk dat de update momenteel alleen beschikbaar is voor een kleine testgroep en dat Xiaomi de update pas wereldwijd uitrolt als er geen problemen opduiken. De update brengt de verschillende nieuwe functies van Android 15 met zich mee, maar installeert ook de beveiligingspatch van november. Hierdoor ben jij weer wat beter beschermd tegen kwaadwillenden.

Zijn jullie in het bezit van een Xiaomi 14T of Xiaomi 14T Pro? Laat ons in de reacties hieronder weten of jullie de update wel of niet hebben ontvangen.

via [droidapp]