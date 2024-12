“Samsung Introduceert Op Unpacked-evenement Galaxy Ring 2”

Samsung zal in januari tijdens een Galaxy Unpacked-evenement de Galaxy S25-serie en een VR-bril introduceren. Volgens de laatste geruchten krijgen we naast de nieuwe vlaggenschip-serie en slimme bril ook nog een andere nieuwe gadget te zien. De Zuid-Koreaanse fabrikant zou namelijk de Galaxy Ring 2 willen introduceren.

Als we de laatste geruchten mogen geloven zal Samsung op 22 januari meerdere producten introduceren. Zo krijgen we in ieder geval de Galaxy S25, S25+ en S25 Ultra te zien en verwachten we een introductie van Samsung’s eerste Galaxy XR-bril. De bron DigiTimes schrijft dat we naast de smartphones en slimme bril ook een opvolger van de Galaxy Ring te zien krijgen.

De Galaxy Ring 2 brengt verschillende verbeteringen met zich mee. Zo verwachten we een wat dunnere behuizing en een langere accuduur. Hoeveel langer is nog onduidelijk, maar de huidige Galaxy Ring heeft een accuduur van 5 tot 7 dagen. Daarnaast krijgt de Galaxy Ring 2 betere sensoren en AI-toepassingen die de gezondheid beter kunnen tracken.

Samsung heeft zelf nog geen details bekendgemaakt over de Galaxy Ring 2. Neem dit gerucht dus nog even met een korrel zou.

via [AW]