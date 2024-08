Google Introduceert Pixel 9, Pixel 9 Pro en Pixel 9 Pro XL

Google heeft zijn nieuwste vlaggenschip-serie geïntroduceerd. Deze serie bestaat uit drie reguliere smartphones en één opvouwbare smartphone. De Google Pixel 9-serie verschijnt later deze maand in de winkels voor een vanafprijs van 899 euro.

Google Pixel 9

De reguliere Google Pixel 9 is de voordeligste van de drie smartphones. De Pixel 9 beschikt over een 6,3-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een 2700 nits piekhelderheid, een Tensor G4-processor, 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4700mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen, een 10,5MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 48MP ultragroothoeklens. Een telelens ontbreekt op de Pixel 9.

De Pixel 9 is 8,5mm dun, weegt 198 gram en draait op Android 14. De Pixel-serie krijgt maar liefst 7 Android-updates en 7 jaar lang beveiligingsupdates. Ook heeft Google de smartphones voorzien van een hoop nieuwe AI-functies en verbeteringen. De onderstaande video laat goed zien wat je met de AI-functies op de Pixel 9 kunt doen.

Google Pixel 9 Pro (XL)

De Google Pixel 9 Pro en 9 Pro XL komen grotendeels met elkaar overeen. Beide smartphones hebben een Tensor G4-processor, 16GB werkgeheugen, 128GB, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte, een 42MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 48MP ultragroothoeklens en een 48MP telelens met 5x optische zoom.

De Pixel 9 Pro beschikt over een 6,3-inch scherm en de Pixel 9 Pro XL over een 6,8-inch scherm. Beide schermen hebben een piekhelderheid van 3000 nits. Daarnaast is de Pixel 9 Pro uitgerust met een 4700mAh accu en de 9 Pro XL met een 5060mAh accu. De Pixel 9 Pro meet 152x72x8,5mm en weegt 199 gram, terwijl de 9 Pro XL een afmeting heeft van 162×76,6×8,5mm en 221 gram weegt.

De Google Pixel 9 Pro is vanaf 9 september verkrijgbaar voor 1099 euro, in de kleuren crème, roze, grijsgroen en zwart. De Pixel 9 Pro XL verschijnt op 22 augustus in de winkels voor 1199 euro, in de kleuren crème, grijsgroen en zwart. Je kunt de smartphones bestellen in de online Google Store.