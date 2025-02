Samsung Is Marktleider Op De Chipmarkt

Intel is niet langer de marktleider op de wereldwijde chipmarkt. Net als in 2022 was Samsung in 2024 opnieuw de grootste speler op de chipmarkt. Intel zakte naar de tweede plaats. Nvidia steeg door de grote vraag naar AI-hardware naar de derde plaats.

Mede door gestegen prijzen van geheugen steeg Samsung’s omzet met 62,5 procent ten opzichte van 2023. De totale omzet uit deze tak kwam neer op 65 miljard dollar. Volgens cijfers van analistenbureau Gartner steeg de omzet van Nvidia, SK hynix en Micron met maar liefst 80 procent.

Samsung Electronics heeft nu een marktaandeel van 10,8 procent, gevolgd door Intel (7,9%), Nvidia (7,3%), SK hynix (6,8%) en Qualcomm (5,2%). Micron Technology, Broadcom, AMD, Apple en Infineon Technologies maken de top 10 compleet. De totale chipmarkt groeide wereldwijd met 18 procent.

Het valt op dat TSMC niet in de lijst van analistenbureau Gartner voorkomt. Dit komt doordat de lijst alleen bestaat uit bedrijven die chips ontwerpen en verkopen. TSMC maakt chips voor andere bedrijven en valt hier dus niet onder. TSMC noteerde in 2024 een omzet van maar liefst 88 miljard dollar.

via [tweakers]