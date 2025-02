Google Pixel 4a-gebruikers Klagen Over Flink Kortere Accuduur Na Update

Mensen die nog de Google Pixel 4a gebruiken klagen over een zeer korte accuduur sinds de laatste software-update. Sommige gebruikers melden een accuduur die met meer dan 40 procent is gedaald in vergelijking met de originele accuduur.

Google rolde begin januari een update uit naar de Google Pixel 4a, die ervoor moet zorgen dat de batterij veel stabieler is. Google liet weten dat de accuduur hierdoor wel minder lang kan zijn. Uit berichten op Reddit blijkt nu dat de accuduur in sommige gevallen aanzienlijk korter is.

Sommige gebruikers melden een accuduur van 8 uur, terwijl de Pixel 4a voor de update de hele dag doorkwam. Andere gebruikers zien echter een veel groter daling, waarbij de accu al na 2 uur leeg is. De website Android Authority schrijft dat de laadspanning verlaagd is van 4,45 v naar 3,95 v. Hierdoor kan de accu tot 44 procent slechter presteren. Waarom Google deze update heeft uitgerold is niet helemaal duidelijk.

Google geeft eigenaars van de Google Pixel 4a wel de optie om een batterijvervanging aan te vragen. Ook kunnen eigenaars voor het ongemak kiezen voor krediet in de Google Play Store of 50 dollar cash. Nederlanders kunnen hier echter niet van profiteren, omdat de Google Pixel 4a nooit officieel in Nederland is uitgebracht.

via [AW]