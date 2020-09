Samsung Galaxy S20 FE Officieel Aangekondigd

Samsung heeft tijdens een online presentatie de Samsung Galaxy S20 FE geïntroduceerd. FE staat voor Fan Edition. Dit is een goedkopere variant van de Galaxy S20 die in zes verschillende kleuren verkrijgbaar is. Er zijn vier uitvoeringen, waarvan de goedkoopste 649 euro kost.

De Samsung Galaxy S20 FE beschikt over een 6,5-inch Super AMOLED-scherm met een Full HD-resolutie van 2400 bij 1080 pixels, een in-display vingerafdrukscanner en een ronde uitsparing voor de selfie-camera. De behuizing is waterdicht (IP68-rating) en is voorzien van een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

Intern vinden we een Exynos 990-processor voor de 4G-versie en een Snapdragon 865-processor voor de 5G-versie, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning tot 25 watt snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 12MP hoofdlens (f/1.8), een 12MP groothoeklens en een 8MP zoomlens met 3x optische zoom en 30x digitale zoom. Gebruikers kunnen filmen met een 8K-resolutie.

De Samsung Galaxy S20 FE is vanaf vandaag te bestellen. Wanneer je voor 1 oktober een bestelling plaatst ontvang je gratis een nieuwe Galaxy Fit 2 ter waarde van 49 euro of een ‘Game Pack’ ter waarde van 109 euro cadeau. De Game Pack bestaat uit een Xbox-controller en drie maanden toegang tot het Xbox Game Pass.

De Samsung Galaxy S20 FE LTE met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte kost 649 euro. Voor 8GB + 256GB betaal je 719 euro.

De Galaxy S20 FE 5G (6GB + 128GB) kost 749 euro. De variant met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte kost 819 euro.