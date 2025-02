Asus Zenfone 12 Ultra Officieel Aangekondigd

Asus heeft deze week een nieuwe smartphone aangekondigd. We maken kennis met de Asus Zenfone 12 Ultra, een high-end smartphone die per direct verkrijgbaar is voor een adviesprijs van 1099 euro.

De Asus Zenfone 12 Ultra beschikt over een 6,78-inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we de Snapdragon 8 Elite-processor. Dit is de vlaggenschip-chipset van Qualcomm die ook te vinden is in de high-end smartphones van merken als Samsung. Asus combineert de Snapdragon 8 Elite met 12GB of 16GB werkgeheugen en 256GB of 512GB opslagruimte. De 5500 mAh accu heeft ondersteuning voor 65W bekabeld snelladen en 15W draadloos laden.

Achterop vinden we een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 32MP telelens met 3x optische zoom. De smartphone is voorzien van allerlei AI-functies, die helpen om scherpere foto’s met meer diepte te maken.

De smartphone draait op Android 15 en kan rekenen op twee OS-updates en vijf jaar beveiligingsupdates. Twee OS-updates is tegenwoordig wel erg weinig, vooral voor een smartphone in deze prijsklasse.

De Asus Zenfone 12 Ultra is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en lichtgroen voor een adviesprijs van 1099 euro. Mensen die de smartphone voor 28 februari kopen krijgen 100 euro korting.