Gebruikers Chromecast Ervaren Verbindingsproblemen

Op het internet duiken verschillende berichten op van mensen die problemen ervaren met de Chromecast. Een probleem met de Chromecast zorgt er namelijk voor dat de mediaspeler geen verbinding kan maken met de televisie.

De verbindingsproblemen lijken voornamelijk voor te komen bij de Chromecast 2e generatie, die in 2015 op de markt verscheen, maar ook gebruikers van de Chromecast Audio klagen over dezelfde problemen. Gebruikers geven aan dat de mediastick niet langer verbinding maakt met de televisie en daardoor niet meer gebruikt kan worden om content te casten.

Het lijkt er op dat een verlopen authenticatiecertificaat de oorzaak is van het probleem. Deze certificaat zou namelijk op 9 maart 2025 om 16:44 uur verlopen zijn. Google heeft niet aangegeven of dit inderdaad de oorzaak is, maar het bedrijf heeft wel laten weten op de hoogte te zijn van het probleem en te werken aan een oplossing. Google komt later met instructies om de problemen te verhelpen.

via [droidapp]