Beelden En Prijzen Van Motorola Edge 60-serie Uitgelekt

Er zijn details uitgelekt van Motorola’s aankomende Edge-smartphones. Zo zijn we meer te weten gekomen over de prijzen van de Edge 60 Fusion, de Edge 60 en de Edge 60 Pro. Ook is de Edge 60 Fusion te zien op verschillende beelden.

Motorola zal dit jaar zijn portfolio uitbreiden met de Edge 60-serie. Verschillende details over de smartphones zijn inmiddels al uitgelekt. Zo heeft de bron 91Mobiles nu de vermoedelijke adviesprijzen gedeeld. De Motorola Edge 60 Fusion is de voordeligste smartphone in de serie en verschijnt op de markt voor 350 euro in de kleuren blauw, roze en grijs. Hiervoor krijg je 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte.

De reguliere Motorola Edge 60 met 8GB RAM en 256GB ROM kost 380 euro terwijl de krachtigere Edge 60 Pro over de toonbank gaat voor 600 euro. De Edge 60 verschijnt op de markt in de kleuren blauw en groen en de Edge 60 Pro in de kleuren paars, blauw en groen.

Tech-lekker Evan Blass heeft een aantal beelden gedeeld waarop de Motorola Edge 60 Fusion te zien is. De smartphone lijkt veel op zijn voorganger en beschikt waarschijnlijk over een 50MP hoofdlens. Het is nog onduidelijk wanneer de smartphones op de markt verschijnen.

via [androidplanet]