Renders Google Pixel 10 Tonen Extra Camera Aan De Achterzijde

Tech-lekker Onleaks heeft renders van de Google Pixel 10 gedeeld. Als we op deze renders afgaan krijgt de Pixel 9 een vergelijkbaar ontwerp als de Pixel 9, maar met een extra camera aan de achterzijde. In de langwerpige camera-module vinden we namelijk drie lenzen en een led-flitser.

Volgens de website Android Headlines krijgt de aankomende Pixel 10 een afmeting van 152,8x72x8,6mm. De camera-module steekt echter behoorlijk uit, waardoor de smartphone bij de camera-module een dikte heeft van 12mm. Het scherm is 6,3-inch groot en heeft afgeronde hoeken. De aan/uit-knop en de volumeknoppen zitten aan de rechterzijde van de behuizing.

De eerder genoemde details komen allemaal behoorlijk overeen met de huidige Pixel 9, maar bij de camera-module zien we wel een duidelijk verschil. Waar de reguliere Pixel 9 is uitgerust met twee lenzen, beschikt de Pixel 10 over drie lenzen. OnLeaks claimt dat de Pixel 10 naast de hoofdlens en groothoeklens ook een periscoopcamera krijgt.

Het is nog onduidelijk wanneer Google de Pixel 10-serie officieel zal introduceren. De Pixel 9-serie verscheen in augustus op de markt, dus we moeten waarschijnlijk nog behoorlijk lang wachten op de introductie van de Pixel 10-serie.

via [tweakers]