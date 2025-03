Verbindingsproblemen Google Chromecast Opgelost

Onlangs schreven wij dat gebruikers van de Chromecast klagen over een bug die ervoor zorgt dat de mediaspeler niet langer een verbinding kan maken met de televisie. We hebben nu goed nieuws, want Google heeft deze bug nu opgelost.

Veel gebruikers van de tweede generatie Chromecast uit 2015 konden dagenlang geen verbinding maken met hun televisie. Gebruikers kregen de melding “Niet vertrouwd apparaat” te zien wanneer ze content naar de Chromecast probeerden te streamen. Google heeft nu echter een update uitgerold die dit probleem oplost, zo schrijft de website 9to5Google.

De update rolt de komende dagen geleidelijk uit, waardoor het dus een aantal dagen kan duren voordat iedereen de Chromecast weer kan gebruiken. De update is overigens niet alleen beschikbaar voor de Chromecast 2nd edition, maar ook voor de Chromecast Audio, die last heeft van hetzelfde probleem. Je hoeft verder zelf niks te doen, behalve zorgen dat de Chromecast een verbinding heeft met het WiFi-netwerk.

via [androidplanet]