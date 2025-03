“Specificaties Van OnePlus 13 Mini Uitgelekt”

OnePlus zou in mei een nieuwe smartphone voor in de OnePlus 13-serie willen introduceren. Het gaat om de OnePlus 13 mini, waarvan nu een hoop specificaties zijn uitgelekt. Het valt op dat de smartphone ondanks het kleinere formaat een zeer grote accu krijgt.

De OnePlus 13 is een high-end smartphone met een vrij groot scherm. Niet iedereen heeft behoefte aan zo’n groot scherm en daarom werkt OnePlus nu aan een kleiner model. OnePlus zal de “OnePlus 13 mini” volgens tech-lekker Smart Pikachu in mei willen introduceren. De smartphone krijgt een 6,31-inch OLED-scherm, een Snapdragon 8 Elite-processor en een 6000 mAh accu met ondersteuning voor draadloos laden.

Het grootste verschil tussen de reguliere OnePlus 13 en de OnePlus 13 mini is de camera-setup. Zo zien we op de onderstaande render dat de OnePlus 13 mini slechts twee camera’s aan de achterzijde heeft. Het gaat om een 50MP hoofdlens en een 50MP telelens met 2x optische zoom. Een groothoeklens ontbreekt. Ook vervangt OnePlus de alertslider met een nieuwe aanpasbare knop, waarmee je nog steeds tussen geluidsprofielen kunt wisselen, maar ook andere taken kunt uitvoeren.

De officiële introductie van de OnePlus 13 mini zal naar verwachting in mei plaatsvinden.

via [androidplanet]