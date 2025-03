Scherm Google Pixel-smartphones Flikkert Na Maart Update

Google heeft deze maand een nieuwe update uitgerold naar een groot aantal Pixel-apparaten, maar deze update lijkt helaas een bug te bevatten. Sommige gebruikers klagen na de installatie van de maart-update namelijk over problemen met het scherm, waarbij de helderheid willekeurig flikkert.

De maart-update brengt nieuwe functies, verbeteringen en bugfixes met zich mee, maar introduceert helaas ook een nieuwe bug. Op sommige Pixel-apparaten past deze bug de helderheid van het scherm onverwachts aan, waarbij de omgevingslichtaanpassingen worden genegeerd. Het probleem lijkt vooral voor te komen tijdens het afspelen van video’s in apps zoals Netflix en YouTube.

Pixel-gebruikers zoeken naar een oplossing en melden dat het activeren van de 60Hz-schermmodus het probleem in sommige gevallen verhelpt. Dit is natuurlijk niet ideaal en daarom hopen we dat Google snel een nieuwe update uitrolt met daarin een patch die deze bug aanpakt.

Het is niet de eerste keer deze maand dat de Pixel-smartphones negatief in het nieuws komen. Zo schreven wij onlangs ook al dat Pixel-gebruikers sinds de laatste update klagen over problemen met de haptische feedback van hun smartphone.

via [droidapp]