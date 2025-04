Spotify Verhoogt Prijzen Van Premium-abonnement

Spotify heeft bekendgemaakt dat het bedrijf de prijzen van zijn Premium-abonnementen in Nederland en België heeft verhoogd. De prijsverhogingen variëren van 1 tot 4 euro per maand en gelden vanaf 1 mei 2025 voor bestaande klanten.

De streamingdienst Spotify heeft prijsverhogingen doorgevoerd die per direct gelden voor nieuwe klanten. Bestaande klanten gaan de nieuwe prijs vanaf 1 mei 2025 betalen. Dit heeft Spotify laten weten via een mail aan klanten. Spotify geeft aan dat de nieuwe prijzen nodig zijn om te “kunnen blijven vernieuwen en het aanbod van ons platform en onze functies te verbeteren”. Het is de eerste prijsverhoging sinds juli 2023.

Na de prijsverhogingen kost een Spotify-abonnement in Nederland meer dan in België. Zo kost een Premium Individual-abonnement niet meer 10,99 euro, maar 12,99 euro in Nederland en 11,99 euro in België. Het Premium Duo-abonnement is verhoogd van 14,99 euro naar 17,99 euro (NL) of 16,99 euro (BE) en voor Premium Family betaal je geen 17,99 euro, maar 21,99 euro (NL) of 20,99 euro (BE). Voor Premium Student betaal je in Nederland en België voortaan 6,99 euro.