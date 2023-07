Spotify Verhoogt Prijzen Met 1 tot 3 Euro

Spotify verhoogt de prijzen van de abonnementen voor de muziekstreamingdienst. De maandelijkse kosten stijgen met 1 tot 3 euro en gaan per direct in. Bestaande klanten kunnen tijdelijk nog gebruikmaken van de oude prijzen.

In tientallen landen heeft Spotify per direct de prijzen van zijn abonnementen gewijzigd. Afhankelijk van het type abonnement betaal je één, twee of drie euro meer. Mensen die al een abonnement hebben kunnen voorlopig tegen de euro prijzen Spotify blijven gebruiken, maar nieuwe gebruikers betalen per direct de hogere prijs. Het is onduidelijk hoelang bestaande klanten de oude prijzen kunnen blijven betalen.

Prijsverhoging Spotify abonnement:

• Premium Individual: 9,99 euro -> 10,99 euro

• Premium Duo: 12,99 euro -> 14,99 euro

• Premium Family: 14,99 euro -> 17,99 euro

• Premium Student: 4,99 euro -> 5,99 euro

Wil je de nieuwe prijzen niet betalen, dan kun je jouw abonnement opzeggen door op jouw smartphone in te loggen op de website van Spotify. Vervolgens ga je naar “Accountoverzicht” -> “abonnement” -> “Wijzigen of annuleren” -> “Premium opzeggen“.

