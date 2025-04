Motorola Edge 60 Fusion Officieel Aangekondigd

Nadat de smartphone de afgelopen weken al, verschillende keren voorbij kwam in het geruchtencircuit, heeft Motorola de Edge 60 Fusion nu officieel aangekondigd. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van 329,99 euro.

De Motorola Edge 60 Fusion is de eerste Motorola-smartphone met eigen, geïntegreerde moto ai-functies, zo laat de fabrikant weten via een persbericht. Hierover schrijft Motorola het volgende:

“Van ondersteunende AI-functies zoals Pay Attention, dat gebruikers helpt om audio op te nemen, te noteren en samen te vatten, en Remember This, dat live momenten of informatie op het scherm vastlegt wanneer het wordt geactiveerd, tot meer creatieve tools zoals Magic Canvas, dat door AI gemaakte afbeeldingen genereert op basis van tekstaanwijzingen. moto ai is er om elke ervaring op de motorola edge 60 fusion slimmer en vloeiender te maken.”