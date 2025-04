Belsimpel Haalt Samsung Galaxy Tab S10 FE Weer Offline

Een aantal dagen geleden schreven wij dat de Samsung Galaxy Tab S10 FE al te koop is bij Belsimpel. Belsimpel heeft de tablet nu echter weer offline gehaald. Waarschijnlijk ging het om een fout en heeft Belsimpel de tablet per ongeluk iets te vroeg online gezet.

Door de vroegtijdige publicatie konden wij alle specificaties van de Galaxy Tab S10 FE en Tab S10 FE+ eerder al met jullie delen. Het leek er op dat Samsung de tablets zonder grote introductie lanceerde, maar nu Belsimpel de tablets weer uit zijn webwinkel heeft gehaald lijkt het er op dat Belsimpel nog even had moeten wachten op de officiële introductie.

Het is nog onduidelijk wanneer de officiële introductie zal plaatsvinden en de tablets dus weer verkrijgbaar zijn bij Belsimpel. We verwachten echter dat we niet lang meer hoeven te wachten, want Belsimpel was niet de enige webwinkel die de Galaxy Tab S10 FE-serie al aanbood. Zo zijn de tablets op het moment van schrijven ook te vinden in de Oostenrijkse webwinkel Hardlauer.

via [AW]