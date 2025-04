LG-smartphones Na 30 Juni Niet Langer Te Updaten

Na 30 juni zal het niet langer mogelijk zijn om LG-smartphones te updaten, omdat de fabrikant op die dag de update-servers offline haalt. LG brengt sinds 2021 al geen smartphones meer op de markt.

In 2021 heeft LG voor het laatste een smartphone op de markt gebracht en de fabrikant heeft zijn smartphones sinds die tijd nog drie jaar van OS-updates voorzien. Het offline halen van de update-servers maakt een definitief einde aan een tijdperk. Op 30 juni stopt ook de desktopsoftware LG Bridge met functioneren.

Ben jij nog in het bezit van een LG-smartphone, dan is het verstandig om voor het einde van juni te controleren of er nog updates beschikbaar zijn voor jouw toestel.

via [tweakers]