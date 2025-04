Samsung Galaxy S23, S24 FE, Z Flip 5 en Z Fold 5 Ontvangen Android 15-update

De Android 15-update met de One UI 7-schil rolt uit naar meer smartphones van Samsung. Zo staat de update nu klaar voor de Galaxy Z Flip 5, de Galaxy Z Fold 5, de Galaxy S24 FE en de smartphones in de Galaxy S23-serie.

De One UI 7-update rolde eerder al uit naar de Samsung Galaxy S24-serie en de tablets in de Galaxy Tab S9- en Tab S10-series. De Galaxy S25-serie draaide uit de doos al op deze software en nu rolt Samsung de update uit naar een hoop andere toestellen. Zo is One UI 7 nu te downloaden op de Galaxy S23, S23+ en S23 Ultra. Ook gebruikers van de Galaxy S24 FE, Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5 kunnen de One UI 7-update downloaden.

Android 15 met de One UI 7-schil brengt verschillende aanpassingen en verbeteringen met zich mee. Zo is het design van de interface wat aangepast en bevat de update nieuwe features zoals de Now Bar en de optie om het Apps-scherm verticaal te gebruiken. Ook de camera-interface wordt vernieuwd en je kunt nu grote mappen maken op je Startscherm. Daarnaast installeert de update een nieuwe beveiligingspatch.

Updates rollen in fasen uit waardoor het nog een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Als je nog geen melding hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op jouw smartphone.

via [galaxyclub]