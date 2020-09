“Introductie LG-smartphone Met Twee Schermen Op 14 September”

LG heeft een teaser gedeeld waaruit we kunnen opmaken dat de Zuid-Koreaanse fabrikant waarschijnlijk op 14 september een dualscreensmartphone met kantelscherm zal introduceren. Beelden van deze opmerkelijke smartphone doken eerder al op.

LG heeft een teaser en een persbericht gedeeld, maar veel details over de smartphone heeft de fabrikant nog niet gegeven. LG laat weten dat de smartphone onderdeel is van het Explorer Project en dat LG daarbij samenwerkt met industriepartners als Rave, Ficto, Tubi en de Zuid-Koreaanse zoekmachine Naver. Ook weten we dat de smartphone is uitgerust met een processor van Qualcomm, maar we weten nog niet om welke processor het gaat.

Op basis van de onderstaande teaser en eerdere geruchten lijkt de smartphone, die vermoedelijk LG Wing heet, een soort klaptelefoon met draaibaar scherm te worden. Het draaibare scherm zou 6,8-inch groot zijn. Het tweede scherm is 4-inch groot met een 1:1-beeldverhouding, die je bijvoorbeeld kunt gebruiken voor het tonen van aanvullende informatie tijdens het navigeren of het tonen van het toetsenbord.

via [tweakers]