Samsung Galaxy A54 Ontvangt April-update

Samsung rolt een nieuwe update uit naar de Galaxy A54. Het gaat nog niet om de Android 15-update, maar om een nieuwe beveiligingsupdate die de beveiligingspatch van april installeert.

Er staat een nieuwe update klaar voor de Samsung Galaxy A54. De update werkt de beveiligingspatch bij naar die van april 2025, waardoor de beveiliging van de smartphone weer helemaal up-to-date is. De patch bestaat uit enkele tientallen fixes voor kwetsbaarheden in Android en de One UI-schil. Na de installatie ben jij dus weer wat beter beschermd tegen malafide activiteiten.

Veel smartphones van Samsung ontvangen momenteel een update naar Android 15 met de One UI 7-schil, maar gebruikers van de Galaxy A54 moeten nog wat langer geduld hebben. Wel weten we dat Samsung in mei begint met de uitrol van de One UI 7-update voor de smartphones in de Galaxy A-serie, dus mogelijk hoeven gebruikers van de Galaxy A54 niet lang meer te wachten op de nieuwste OS-update.

De april-update met firmwareversie A546BXXSCCYD1 is 280MB groot en rolt in fasen uit. Als jij nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Samsung Galaxy A54.

via [galaxyclub]