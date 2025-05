14 Procent Nederlanders Heeft Signal Geïnstalleerd

Uit een onderzoek van Telecompaper blijkt dat 14 procent van de Nederlanders de Signal-app op hun smartphone hebben geïnstalleerd. De chat-app is vooral populair onder gebruikers tussen de 35 en 68 jaar oud.

Steeds meer Nederlanders hebben de chat-app Signal geïnstalleerd op hun smartphone, zo blijkt uit cijfers van Telecompaper. In totaal is de app in Nederland op meer dan 2 miljoen apparaten aanwezig. De app is vooral populair bij de wat oudere gebruiker. Zo heeft ongeveer 20 procent van de Nederlanders tussen de 35 en 68 jaar Signal op hun smartphone geïnstalleerd. De app is minder populair onder jongeren tussen de 16 en 25 jaar, maar Telecompaper heeft geen exacte cijfers gedeeld.

Wel schrijft Telecompaper dat Signal relatief populair is onder hoger opgeleiden. 25 procent van hen heeft volgens het onderzoek Signal geïnstalleerd. Daarnaast gebruiken 70 procent van de Nederlandse gebruikers Signal dagelijks of wekelijks, terwijl dit percentage bij eerdere metingen van Telecompaper tussen de 50 en 60 procent lag.

