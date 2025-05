“Europese Samsung Galaxy S26 Krijgt Tragere Processor”

Volgens de laatste geruchten is Samsung van plan om de aankomende Galaxy S26 in Europa uit te rusten met een andere processor dan in andere delen van de wereld. De smartphone krijgt in Europa een Exynos 2600-processor.

Samsung kiest er mogelijk voor om de Galaxy S26 en de Galaxy S26 Plus uit te rusten met een eigen Exynos 2600-processor. Deze processor zou trager zijn dan de Qualcomm Snapdragon-processor die buiten Europa zal worden gebruikt, aldus de bron Jukanlosreve. Volgens hem krijgt de duurdere Galaxy S26 Ultra in Europa wel een Snapdragon-processor. Het gaat om de nog niet aangekondigde Snapdragon 8 Elite 2-chipset.

Bij de Galaxy S24-serie koos Samsung ook voor een Exynos-chipset voor de Europese modellen, maar bij de Galaxy S25-serie kregen alle varianten een Snapdragon 8 Elite-processor. Als de geruchten kloppen kiest Samsung volgend jaar dus weer voor dezelfde “onpopulaire” aanpak als in 2024. De bron claimt echter dat Samsung de Galaxy S25 en S25 Plus in Europa oorspronkelijk ook wilde uitrusten met een Exynos-chipset, maar dat de fabrikant genoodzaakt was om de Snapdragon 8 Elite te gebruiken vanwege een te kort aan Exynos 2500-chipsets.

via [androidplanet]