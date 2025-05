Samsung Galaxy S24 en Z Fold 6 Hebben Slechtere Accuduur Na One UI 7-update

De afgelopen weken heeft Samsung de Android 15-update met de One UI 7-schil naar verschillende smartphones uitgerold. Sommige gebruikers die de update al hebben geïnstalleerd klagen nu echter over een slechtere accuduur.

Samsung heeft onlangs onder andere de Galaxy S24-serie en de Galaxy Z Fold 6 voorzien van een One UI 7-update. One UI 7 is gebaseerd op Android 15 en brengt verschillende verbeteringen met zich mee. Helaas is niet iedereen positief te spreken over de update. Sommige gebruikers melden namelijk dat de accu van hun smartphone sneller leeg loopt sinds de installatie van de update.

Zo schrijft een Galaxy Z Fold 6-gebruiker op Reddit dat zijn smartphone aan het einde van de dag een accucapaciteit over heeft van 20 tot 25 procent, terwijl dit normaal gesproken 45 tot 50 procent is. Dat is dus een flink verschil. Op het forum van Samsung duiken vergelijkbare klachten op van Galaxy S24-gebruikers.

Het is gebruikelijk dat een smartphone tijdelijk meer stroom verbruikt na de installatie van een grote update, omdat in de eerste paar dagen een aantal achtergrond taken worden uitgevoerd om de software te optimaliseren, maar in dit geval lijkt er meer aan de hand te zijn. Wat precies de oorzaak is weten we echter nog niet.

Sommige gebruikers melden dat het wissen van de app-cache via de herstelmodus en vervolgens twee weken wachten de accuduur kan verbeteren. Andere gebruikers lossen het probleem op door de fabrieksinstellingen terug te zetten, maar dit is voor de meeste mensen natuurlijk geen handige optie. Het is nog onduidelijk of Samsung de accuproblemen met een toekomstige update weer oplost.

via [droidapp]