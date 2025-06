Samsung Introduceert 3nm Exynos 2500-soc

Samsung heeft zijn eerste 3nm chipset voor smartphones aangekondigd. We maken kennis met de Exynos 2500-soc, een chipset met tien rekenkernen en ondersteuning voor 320MP camera’s.

De Exynos 2500-soc beschikt over één Cortex-X5-rekenkern met een kloksnelheid van 3,3GHz, twee 2,74GHz Cortex-A725-kernen, vijf 2,36GHz Cortex-A725-kernen en twee 1,8GHz Cortex-A520-kernen. Voor de GPU beschikt de chipset over Xclipse 950-gpu, dat gebruik maakt van RDNA 3-architectuur en ondersteuning heeft voor hardwareversnelde raytracing. De npu is volgens Samsung 39 procent krachtiger dan de npu in de Exynos 2400.

Verder heeft de chipset ondersteuning voor een maximale schermresolutie van 3840×2400 pixels, een 120Hz verversingssnelheid, 320-megapixelcamerasensors en het opnemen van 8k-videos met 30fps. De chipset kan 8k-video’s afspelen met maximaal 60fps. Als laatste is er ook ondersteuning voor Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 en 5G-downloadsnelheden tot 12,1Gbit/s.

De kans is groot dat Samsung de nieuwe chipset gaat gebruiken in de aankomende vouwbare smartphones van de fabrikant.

via [tweakers]