Officieel: Samsung Galaxy Unpacked Op 9 Juli

Samsung heeft bekendgemaakt dat de fabrikant op 9 juli 2025 om 16.00 uur Nederlandse tijd een Unpacked-presentatie zal houden. Tijdens deze presentatie zal Samsung onder andere zijn nieuwste vouwbare smartphones introduceren.

In de onderstaande aankondiging van het Galaxy Unpacked-evenement zien we een animatie die duidelijk weggeeft dat het evenement is gericht op de introductie van vouwbare smartphones. Het gaat om de Galaxy Z Fold 7 en de Galaxy Z Flip 7, die beide al verschillende keren voorbij zijn gekomen in het geruchtencircuit.

Samsung zal het evenement ook gebruiken om de Galaxy Watch 8 en Watch Ultra 2 te introduceren. Dit zijn de nieuwste smartwatches vande fabrikant, die onder andere een heel nieuw design krijgen. Verder bestaat er een kleine kans dat Samsung prototypes van een dubbel vouwbare smartphone en de eerste Android XR-bril zal tonen. Uiteraard zullen wij alle producten na de introductie bespreken in een nieuw artikel.

via [tweakers]