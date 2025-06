Nieuwe Renders Tonen Samsung Galaxy Z Flip 7 en Flip 7 FE

Samsung zal op 9 juli de Galaxy Z Flip 7-serie introduceren, maar tech-lekker Evan Blass heeft nu al een aantal renders gedeeld die de Galaxy Z Flip 7 en Z Flip 7 FE in volle glorie laten zien. We zien de vouwbare smartphones van alle kanten in verschillende kleuren.

Volgens de beelden van Evan Blass verschijnt de Galaxy Z Flip 7 op de markt in de kleuren Jet Black, Blue Shadow en Coral Red. Waarschijnlijk brengt Samsung de smartphone ook nog in een aantal andere kleuren op de markt, die exclusief verkrijgbaar zijn via de website van Samsung.

Het valt op dat het cover-scherm van de Galaxy Z Flip 7 nu de gehele oppervlakte in beslag neemt en twee ronde uitsparingen heeft voor de camera’s. Het zou gaan om een 4-inch Super AMOLED-scherm, waarop je nu meer handelingen kunt uitvoeren zonder de smartphone open te klappen.

De Samsung Galaxy Z Flip 7 FE zien we in de kleuren zwart en wit en lijkt veel op de Galaxy Z Flip 6. Deze uitvoering heeft namelijk een kleiner 3,4-inch cover-scherm met een uitsparing voor de camera. Beide modellen beschikken intern waarschijnlijk over een Exynos 2500-processor.

Na de officiële introductie op 9 juli zullen wij alle details met jullie delen.

