Beelden Van Samsung’s Tri-fold Smartphone Opgedoken

In de bèta van Samsung’s One UI 8-schil zijn beelden opgedoken van een nog onaangekondigde vouwbare smartphone. De beelden tonen een zogeheten Tri-fold smartphone, waarbij het scherm beschikt over niet één, maar twee scharnieren.

De beelden van de nieuwe smartphone zijn gevonden door de bron AndroidAuthority en tonen hoe een Samsung-smartphone met twee vouwen in het scherm er uit kan zien. De animatie die te zien is op de website van AndroidAuthority toont hoe de smartphone vouwt. De “Tri-fold” van Samsung vouwt anders dan de Huawei Mate XT Ultimate. Het scherm aan de linkerhand vouwt naar binnen en het scherm van de rechterkant gaat bovenop.

Door de manier waarop de Tri-fold van Samsung vouwt is het scherm minder kwetsbaar dan de Tri-fold van Huawei, maar hierdoor kun je alleen één of drie schermen gebruiken. De Huawei Mate XT Ultimate kan één, twee of drie schermen gebruiken. Dus de Huawei-smartphone is in meer standen te gebruiken, maar doordat een deel van het scherm altijd zichtbaar is is de kans op krassen wel groter.

Aan de achterkant vinden we drie camera’s, die in het rechter paneel zitten wanneer je de smartphone in uitgevouwen stand gebruikt. In zowel het vouwbare scherm als het cover-scherm vinden we een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Samsung noemt de smartphone “Multifold 7“. Dit kan betekenen dat Samsung de smartphone in dezelfde serie wil uitbrengen als de Galaxy Z Fold 7 en Z Flip 7. Hierdoor hoeven we mogelijk niet lang te wachten voordat Samsung de smartphone officieel zal introduceren.

via [AW]