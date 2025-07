Eerste Specificaties Van Samsung Galaxy Tab S10 Lite Gelekt

Samsung zal volgens de laatste berichten binnenkort weer een nieuwe Lite-tablet introduceren. In het geruchtencircuit zijn nu al enkele specificaties van deze Samsung Galaxy Tab S10 Lite uitgelekt.

De Samsung Galaxy Tab S10-serie bestaat uit redelijk prijzige tablets, maar naar verwachting zal Samsung een stuk voordeligere Lite-versie toevoegen aan deze serie. De website 91Mobiles heeft de eerste specificaties van de tablet gedeeld. Volgens de bron krijgt de Galaxy Tab S10 Lite onder andere een 8000 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen. Ook heeft de tablet een Exynos 1380-processor, die we bijvoorbeeld kennen van de Galaxy A54 en A35. Samsung combineert dit met 6GB werkgeheugen. De tablet heeft ondersteuning voor Samsung’s S Pen.

Het is nog onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy Tab S10 Lite officieel zal introduceren. Ook weten we nog niet hoeveel de tablet gaat kosten, maar de Galaxy Tab S6 Lite van vorig jaar kreeg een adviesprijs mee van 399 euro. Op dit moment kun je de tablet overigens al voor 199 euro in huis halen.

via [androidplanet]