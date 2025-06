“Samsung Galaxy Z Fold 7 Krijgt Uitsparing Voor Selfie-camera”

Samsung zal volgende week zijn nieuwste vouwbare smartphones introduceren en in het geruchtencircuit duiken steeds meer details op. Volgens de laatste berichten krijgt de Galaxy Z Fold 7 een uitsparing voor de selfie-camera, in plaats van een camera onder het scherm.

De officiële introductie van de Samsung Galaxy Z Fold 7 en de kleinere Galaxy Z Flip 7 zal op 9 juli plaatsvinden. Tech-lekker Evan Blass heeft nu echter al een afbeelding gedeeld die enkele opmerkelijke details weggeeft. Ten eerste toont de afbeelding opnieuw dat de Galaxy Z Fold 7 een stuk dunner zal zijn dan zijn voorganger. Opmerkelijker is echter de aanwezigheid van een uitsparing voor de selfie-camera in het vouwbare scherm. De Galaxy Z Fold 6 heeft deze uitsparing namelijk niet, omdat de smartphone beschikt over een camera onder het scherm.

Een ronde uitsparing is misschien wat minder modern dan een zogeheten “under-display camera“, maar waarschijnlijk resulteert dit wel in een betere fotokwaliteit. Ook de camera’s aan de achterzijde krijgen waarschijnlijk een upgrade en moeten niet onder doen aan de camera’s van de Galaxy S25-toestellen. Na de officiële introductie zetten wij alle specificaties en andere details over de Galaxy Z Fold 7 voor jullie op een rijtje.

via [AW]