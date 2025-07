Unihertz Titan 2 Is Android-smartphone Met QWERTY-toetsenbord

Het merk Unihertz heeft een nieuwe smartphone aangekondigd die veel weg heeft van de bekende BlackBerry. De Unihertz Titan 2 heeft namelijk een QWERTY-toetsenbord en een zeer opmerkelijke beeldverhouding.

Heb jij lang een BlackBerry gebruikt en mis je het fysieke toetsenbord? Dan is de Unihertz Titan 2 misschien een interessante smartphone voor jou. De Titan 2 is een smartphone die via een Kickstarter-campagne is gelanceerd. Via Kickstarter kost de smartphone 269 dollar, omgerekend ongeveer 230 euro is. De Titan 2 verschijnt uiteindelijk op de markt voor 400 dollar, omgerekend ongeveer 350 euro. Unihertz zal de smartphone vanaf oktober 2025 leveren.

De Unihertz Titan 2 draait op Android 15 en beschikt over een vierkant 4,5-inch LCD-scherm met een wat lage resolutie van 1.440 x 1.440 pixels. Aan de achterzijde vinden we nog een tweede scherm. Dit 2-inch scherm heeft een resolutie van 410 x 502 pixels en kan gebruikt worden voor het tonen van notificaties of het maken van foto’s. Intern beschikt de Unihertz Titan 2 over een MediaTek Dimensity 7300-processor, 12GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte, een 5.050 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 32MP selfie-camera, een 50MP hoofdlens en een 8MP telelens.

De toetsen van het fysieke QWERTY-toetsenbord hebben ondersteuning voor korte en lange sneltoets-acties. Ook kun je over het toetsenbord swipen om te scrollen en beschikt de smartphone aan de zijkant over twee programmeerbare knoppen.

via [AW]