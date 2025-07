HMD Trekt Zich Terug Uit Amerikaanse Markt

De Finse fabrikant HMD heeft bekendgemaakt dat het bedrijf is begonnen met het terugschakelen van zijn aanwezigheid op de Amerikaanse markt. HMD heeft zijn eigen webshops in Amerika al gesloten.

In een statement aan The Verge zegt HMD het volgende: “Net als veel bedrijven die wereldwijd werken, heeft HMD te maken met een uitdagend geopolitiek en economisch speelveld.” “Daarom hebben we na zorgvuldige overweging besloten terug te schalen in de VS.” HMD blijft ondersteuning bieden en de garantie op zijn smartphones blijft gewoon geldig, maar de webwinkel van de fabrikant is offline gehaald.

Het is niet duidelijk of HMD zich volledig gaat terugtrekken, waardoor we niet weten of externe webshops nog nieuwe leveringen krijgen en toestellen op die manier nog te koop zijn. Het besluit om de Amerikaanse markt te verlaten lijkt geen gevolgen te hebben voor de Europese markt.

