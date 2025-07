Zoveel Updates Ontvangen De Samsung Galaxy Z Fold 7 en Galaxy Z Flip 7

Samsung heeft deze week zijn nieuwste vouwbare smartphones geïntroduceerd. De smartphones hebben een aantal interessante upgrades gekregen, waaronder een beter scherm en een dunnere behuizing. Samsung belooft een lange softwareondersteuning, zodat je na de aanschaf van de Galaxy Z Fold 7 of Z Flip 7 weer jaren vooruit kan.

De Samsung Galaxy Z Fold 7, de Galaxy Z Flip 7 en de iets voordeligere Galaxy Z Flip 7 FE draaien uit de doos op Android 16 met de One UI 8-schil. Dit is de nieuwste versie van Android en de nieuwste versie van de One UI-schil. Samsung laat weten dat de smartphones zeven jaar lang Android-updates ontvangen, wat betekent dat ze minstens tot en met Android 23 worden bijgewerkt.

Gebruikers ontvangen ook zeven jaar lang beveiligingsupdates. Tot 2023 rolt Samsung maandelijks patches uit die kwetsbaarheden in de beveiliging dichten, zodat jij goed beschermd blijft tegen malafide activiteiten.

In dit artikel hebben wij alle details over de Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 en Galaxy Z Flip 7 FE op een rijtje gezet. De smartphones liggen vanaf 22 juli in de winkels.