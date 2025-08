Youfone Verhoogt Prijzen En Databundels Van Meerdere Abonnementen

Youfone gaat de prijzen van een aantal abonnementen verhogen. Naast een prijsverhoging voert de provider ook een verhoging van een databundel door.

Verschillende klanten van Youfone hebben een email ontvangen waarin staat dat per 1 september de prijs van het simonlyabonnement stijgt met een euro per maand. Wel stijgt de databundel van 500MB naar 2GB per maand. Tegenover tweakers heeft de provider de volgende verklaring gegeven:

“Youfone blijft haar diensten en producten continu verbeteren.” “Omdat het verbruik van klanten toeneemt, bieden we sommige klanten een grotere bundel aan voor een kleine meerprijs. Zij worden hierover per e-mail geïnformeerd en de wijziging wordt automatisch doorgevoerd.”

Youfone heeft de wijzigingen doorgevoerd omdat de vraag naar meer data blijft groeien. Om meer data aan te kunnen bieden heeft de telecomprovider wel een prijsverhoging moeten doorvoeren. Klanten die het niet met de wijzigingen eens zijn kunnen gratis hun abonnement opzeggen.

