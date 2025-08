Renders: “Dit Is De Google Pixel Buds 2a”

Google werkt aan een nieuw setje draadloze oordopjes met de naam Pixel Buds 2a. Dankzij gelekte renders weten we nu al hoe de Google Pixel Buds 2a er uit komt te zien.

Google heeft op 20 augustus een Made by Google-event ingepland, waar de fabrikant onder andere de Pixel 10-serie zal introduceren. Ook verwachten we de Pixel Watch 4 en de Pixel Buds 2a oordopjes. De website Android Headlines heeft renders gelekt waarop de Buds 2a goed te zien is.

Op de onderstaande afbeelding zien we de Google Pixel Buds 2a in de Iris kleurvariant. Volgens de geruchten brengt Google ook een rode en een beige versie op de markt. Google levert de oordopjes met een ovale oplaaddoosje, die een witte buitenzijde heeft en een gekleurde binnenzijde. De oordopjes hebben dezelfde kleur als de binnenzijde van de oplaadcase.

De Pixel Buds 2a zijn voordelige oordopjes en volgen de Buds A uit 2021 op. Het is niet duidelijk of de Buds 2a net als de Buds A beschikt over extra lipjes aan de zijkant die de oordopjes beter in je oor moeten houden. Ook heeft de bron nog geen informatie gedeeld over de specificaties van de oordopjes. We verwachten echter een betere audiokwaliteit, een langere accuduur en waarschijnlijk een betere ruisonderdrukking.

De originele Pixel Buds A verscheen op de markt voor en adviesprijs van 99 euro, dus we verwachten dat de Buds 2a een vergelijkbare adviesprijs meekrijgt.

via [androidplanet]