Accu Details Van Samsung Galaxy S26 Pro en Edge Gelekt

Er is informatie opgedoken over de batterijen van de Samsung Galaxy S26 (Pro) en de Galaxy S26 Edge. De batterijen krijgen een hogere capaciteit dan eerder werd verwacht.

Samsung brengt begin volgend jaar de Galaxy S26-serie op de markt. Deze serie bestaat dit keer uit de Galaxy S26 Pro, de Galaxy S26 Edge en de Galaxy S26 Ultra. De Galaxy S26 Plus ontbreekt volgens de geruchten. Details over de aankomende vlaggenschip-smartphones zijn al verschillende voorbijgekomen in het geruchtencircuit en dit keer krijgen we meer te weten over de batterijen van de Galaxy S26 Pro en de dunne Galaxy S26 Edge.

Volgens eerdere berichten krijgt de Galaxy S26 Ultra dezelfde 5000 mAh accu als zijn voorgangers. We zien echter wel een verschil bij de Galaxy S26 Pro en de Galaxy S26 Edge-modellen. De website Galaxyclub schrijft namelijk dat de Galaxy S26 Pro, met modelnummer SM-S942, een accu krijgt met een rated capaciteit van 4175 mAh. Dit komt neer op een geadverteerde typische capaciteit van 4300 mAh. De Galaxy S26 Edge, met modelnummer SM-S947, krijgt een rated capaciteit van 4078 mAh. Dit komt neer op een geadverteerde capaciteit van 4200 mAh. De huidige Galaxy S25 Edge heeft een typische capaciteit van 3900 mAh, dus de accu van de Galaxy S26 Edge is volgens de geruchten 300 mAh groter.

Samsung zal de Galaxy S26-serie pas in januari van 2026 officieel introduceren. Neem de geruchten daarom nog even met een korrel zout. Naar verwachting zullen de komende maanden steeds meer details uitlekken over de vlaggenschip-smartphones, die wij uiteraard weer met jullie delen.

via [galaxyclub]