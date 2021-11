Eerste Beelden Van Poco M4 Pro 5G Opgedoken

Het bedrijf Poco is van plan om over een aantal dagen een nieuwe smartphone te introduceren. Het gaat om de Poco M4 Pro 5G, waarvan nu voor het eerst een afbeelding is uitgelekt. Het design van de smartphone komt ons bekend voor.

Poco is een voormalig dochtermerk van Xiaomi en bij de Poco M4 Pro 5G is de connectie met Xiaomi nog goed zichtbaar. Op de onderstaande afbeelding, die is gedeeld door ThePixel, zien we namelijk dat de smartphone qua uiterlijk vrijwel gelijk is aan de Xiaomi Redmi Note 11. Het lijkt dan ook te gaan om een rebranded versie van de smartphone.

Volgens de geruchten beschikt de Poco M4 Pro 5G over een 6,6-inch LCD-scherm met een ronde uitsparing voor de selfie-camera, een Dimensity 810-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen en een vierdubbele camera met een 50MP hoofdlens.

Poco zal de Poco M4 Pro 5G al op 9 november officieel introduceren. Het is nog onduidelijk of Poco de smartphone ook in Europa op de markt brengt.

via [droidapp]