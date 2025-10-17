OnePlus Deelt Updateschema Voor Android 16

OnePlus heeft het updateschema van OxygenOS 16, dat is gebaseerd op Android 16, gedeeld. Dankzij het updateschema weten we in welke maand de update uitrold naar welke smartphone.

OnePlus zal volgende maand beginnen met de uitrol van Android 16 en de OxygenOS 16-schil. De top-toestellen van de fabrikant ontvangen de update in november, waarna de OxygenOS 16-update in december en het eerste kwartaal van 2026 uitrolt naar de wat oudere toestellen. De OxygenOS 16-update brengt onder andere betere integratie van AI-functies met zich mee. Wij hebben het volledige updateschema hieronder toegevoegd:

November 2025

– OnePlus 13

– OnePlus 13R

– OnePlus 13s

– OnePlus Open

– OnePlus 12

– OnePlus 12R

– OnePlus Pad 3

– OnePlus Pad 2

December 2025

– OnePlus 11 5G

– OnePlus 11R 5G

– OnePlus Nord 5

– OnePlus Nord CE5

– OnePlus Nord 4

– OnePlus Nord 3 5G

Q1 2026

– OnePlus 10 Pro 5G

– OnePlus Nord CE4

– OnePlus Nord CE4 Lite 5G

– OnePlus Pad

– OnePlus Pad Lite

via [AW]