Europa Gaat USB-C-poort Op Opladers Verplichten

De Europese Commissie gaat de vereisten voor externe voedingen aanscherpen. Opladers moeten in de toekomst beschikken over minimaal één USB-C-poort. Ook moeten de laders werken met afneembare kabels. Fabrikanten hebben tot 2028 de tijd om te voldoen aan de nieuwe regels.

De nieuwe regels gelden voor batterijladers, draadloze opladers, draadloze oplaadpads en USB-C-kabels. De Europese Commissie gaat ook regels opstellen voor de energie-efficiëntie van de opladers. De apparaten die voldoen aan de nieuwe regels krijgen een EU Common Charger-logo.

Volgens de Europese Commissie worden er in de Europese Unie 400 miljoen voedingen per jaar verkocht. De nieuwe regels moeten uiteindelijk een jaarlijkse energiebesparing van ongeveer 3 procent opleveren. Europese consumenten besparen dankzij de nieuwe regels ongeveer 100 miljoen euro per jaar.

via [tweakers]