Europa Gaat USB-C-poort Op Opladers Verplichten

· 20 oktober 2025

Europa USB C oplader

De Europese Commissie gaat de vereisten voor externe voedingen aanscherpen. Opladers moeten in de toekomst beschikken over minimaal één USB-C-poort. Ook moeten de laders werken met afneembare kabels. Fabrikanten hebben tot 2028 de tijd om te voldoen aan de nieuwe regels.

De nieuwe regels gelden voor batterijladers, draadloze opladers, draadloze oplaadpads en USB-C-kabels. De Europese Commissie gaat ook regels opstellen voor de energie-efficiëntie van de opladers. De apparaten die voldoen aan de nieuwe regels krijgen een EU Common Charger-logo.

Volgens de Europese Commissie worden er in de Europese Unie 400 miljoen voedingen per jaar verkocht. De nieuwe regels moeten uiteindelijk een jaarlijkse energiebesparing van ongeveer 3 procent opleveren. Europese consumenten besparen dankzij de nieuwe regels ongeveer 100 miljoen euro per jaar.

via [tweakers]

Tags:

Redactie Androidics.nl

Beheerder Androidics.nl. Gadget en Android liefhebber. Favoriete telefoon: Xiaomi Mi Mix 2.

Lees ook...

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg Ons:

Androidics op Facebook

Speel in 1 euro deposit casino bij iDealeCasinos met minimaale stortingen en win echt geld!

Ontdek de nieuwste online casino's op echtgeldspeler om online bingo spelen voor geld.