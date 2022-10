Goedkoper Netflix-abonnement Met Advertenties Komt Naar Europa

Netflix heeft bekendgemaakt dat vanaf 3 november een nieuw abonnement beschikbaar is in Europa. Dit abonnement kost minder dan een regulier Netflix-abonnement, maar gebruikers krijgen wel advertenties te zien.

Netflix hoopt meer gebruikers aan te trekken met de introductie van een goedkoper abonnement. Netflix heeft via zijn blog laten weten dat het abonnement met advertenties op 3 november zal worden uitgerold naar 14 landen, waaronder de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland. Nederland en België behoren niet bij de eerste groep, maar waarschijnlijk zal het abonnement later naar meer Europese landen worden uitgerold.

Het “Basic met reclame” abonnement kost in Duitsland en Frankrijk 4,99 euro en 5,99 euro. Een abonnement zonder reclame kost in deze landen 7,99 euro en 8,99 euro. Kortom, het nieuwe abonnement met reclame is 3 euro voordeliger.

De advertenties die gebruikers te zien krijgen spelen zich voor een film of serie af en duren 15 tot 30 seconden. In sommige gevallen zal er tijdens de film nog een extra onderbreking plaatsvinden. Netflix toont doelgerichte reclame dat is gebaseerd op de genre content die de gebruiker kijkt. Bij kinderprogramma’s zal voorlopig geen reclame worden weergegeven, maar dit kan in de toekomst veranderen.