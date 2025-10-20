“Samsung Galaxy S26 Edge Geschrapt Vanwege Slechte Verkoop Galaxy S25 Edge”

· 20 oktober 2025

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung zou niet van plan zijn om volgend jaar een Galaxy S26 Edge te introduceren. De Galaxy S25 Edge van dit jaar verkoopt minder goed dan verwacht, waardoor de ontwikkelingen van de opvolger zijn stopgezet.

Volgens de Zuid-Koreaanse bron NewsPim liggen de verkoopcijfers van de Samsung Galaxy S25 Edgeaanzienlijk onder de verwachtingen“, waardoor Samsung van plan is om volgend jaar gewoon weer een Galaxy S26, S26+ en S26 Ultra uit te brengen.

Volgens NewsPim heeft Samsung zijn medewerkers geïnformeerd over het schrappen van de Galaxy S26 Edge en zal Samsung de productie van de al uitgebrachte Galaxy S25 Edge stoppen. De fabrikant zal de huidige voorraad nog wel verkopen, maar het einde van de Edge-lijn lijkt helaas in zicht.

via [tweakers]

