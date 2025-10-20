OnePlus 15 Krijgt 7300 mAh Batterij

We komen steeds dichterbij de officiële introductie van de OnePlus 15 en daarom krijgen we steeds meer te weten over de nieuwe vlaggenschip-smartphone. Zo weten we nu dat de OnePlus 15 een opvallend grote accu krijgt en zien we de smartphone in de onderstaande video.

OnePlus heeft een afbeelding gedeeld waaruit we kunnen opmaken dat de OnePlus 15 beschikt over een 7300 mAh batterij. De smartphone heeft ondersteuning voor 120W bekabeld snelladen en 50W draadloos snelladen.

Ook zien we de nieuwe vlaggenschip-smartphone in de onderstaande video. We zien de OnePlus 15 in de kleur Absolute Black. De behuizing heeft een matte afwerking en is voorzien van een speciale coating die de behuizing beter moet beschermen tegen krassen. Hoe dit werkt zien we in de video.

bron [droidapp]