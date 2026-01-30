Samsung Galaxy S26-teaser Toont Nieuwe Privacyfunctie

Samsung heeft voor het eerst een teaser gedeeld voor de aankomende Galaxy S26-serie. In de teaser toont de fabrikant de nieuwe Privacy-Display functie. De functie helpt gevoelige informatie af te schermen wanneer je jouw smartphone in het openbaar gebruikt.

In de onderstaande teaser richt Samsung zich op een nieuwe privacyfunctie van de Galaxy S26. De functie met de naam “Privacy Display” maakt het scherm onleesbaar vanuit een schuine kijkhoek. Hierdoor kunnen andere mensen niet langer ongemerkt meekijken wanneer je bijvoorbeeld een wachtwoord intypt. Voorheen waren speciale privacy screenprotectors nodig om het scherm onleesbaar te maken vanuit een schuine kijkhoek, maar bij de Galaxy S26 is deze functionaliteit in het scherm geïntegreerd.

In tegenstelling tot een speciale screenprotector, kun je met de Privacy Display-functie zelf kiezen welke onderdelen van het scherm extra bescherming krijgen. Zo kun je bijvoorbeeld specifieke meldingen en apps afschermen of de functie inschakelen wanneer je gevoelige informatie invoert.

In de teaser noemt Samsung de functie overigens niet bij de naam “Privacy Display”, maar in een screenshot dat Samsung eerder zelf deelde kwam deze naam al wel voorbij. De teaser maakt niet duidelijk of de Privacy Display-functie op alle Galaxy S26-toestellen aanwezig is of bijvoorbeeld alleen de Ultra-uitvoering. De officiële introductie van de Galaxy S26-serie zal waarschijnlijk eind februari plaatsvinden.

