Beelden Tonen Dualtone-ontwerp Van CMF Phone 2 Pro

CMF by Nothing zal op 28 april de CMF Phone 2 Pro introduceren en de fabrikant heeft al verschillende teasers gedeeld. Dit keer zien we de smartphone in twee verschillende kleuren. De fabrikant kiest voor een dualtone-ontwerp, waarbij de bovenste helft een iets andere kleur heeft dan de onderste helft.

Nadat Nothing eerder al closups deelde van de camera-module, krijgen we nu de gehele achterzijde van de CMF Phone 2 Pro te zien. We zien de smartphone in de kleuren oranje en wit. De CMF Phone 2 Pro heeft een dualtone-ontwerp, waarbij de boven en onderkant van de behuizing een iets andere uitstraling hebben en anders aanvoelen. Het gaat om een plastic behuizing met een aantal schroeven.

Playful and powerful.



This is CMF Phone 2 Pro. pic.twitter.com/0vHufUxBfM — CMF by Nothing (@cmfbynothing) April 21, 2025

De CMF Phone 2 Pro beschikt over een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP telelens met 2x optische zoom en een 8MP groothoeklens. De smartphone heeft ook een Essential Key en weer een knop waarop je accessoires kunt aansluiten. Intern vinden we een MediaTek Dimensity 7300 Pro-processor.

Tap into your second memory with Essential Space.



Brought to life with AI. Capture, organise and take action on CMF Phone 2 Pro. pic.twitter.com/NOAwhcesUy — CMF by Nothing (@cmfbynothing) April 20, 2025

CMF by Nothing heeft ook de onderstaande foto’s gedeeld die laten zien tot waartoe de camera van de CMF Phone 2 Pro in staat is.

