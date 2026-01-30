Officiële Renders Van Samsung Galaxy A37 en Galaxy A57 Gelekt

Opnieuw komen de Samsung Galaxy A37 en Galaxy A57 voorbij in het geruchtencircuit. Dit keer zijn beide smartphones te zien op gelekte officiële renders.

Nadat er eerder al simpele beelden en specificaties van de Galaxy A57 en Galaxy A37 voorbij kwamen, zien we beide smartphones nu op duidelijkere beelden. Volgens de bron gaat het om officiële renders, waarop de Galaxy A57 en A37 van alle kanten te zien zijn.

Links (zwart) zien we de Galaxy A57. De smartphone heeft een scherm met dunne randen en een ronde uitsparing voor de selfie-camera. De camera-module aan de achterzijde heeft een iets aangepast design en de dunne behuizing lijkt te beschikken over een aluminium frame. Aan de zijkant, in de iets uitstekende Key Island, zitten de volume- en power-knoppen.

Links (roze) zien we de Samsung Galaxy A37, die qua design een vrijwel exact kopie van de Galaxy A57 lijkt te worden. Al lijken de schermranden wel ietsjes dikker dan die van de A57.

Samsung heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de fabrikant de Galaxy A57 en Galaxy A37 officieel zal introduceren, maar naar verwachting verschijnen de smartphones nog dit kwartaal op de markt.

via [droidapp]