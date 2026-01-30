Google Rolt Update Uit Die Connectiviteitsproblemen Op Pixel-smartphones Oplost

Eerder deze week schreven wij dat gebruikers van Google Pixel-smartphones sinds de januari-update klagen over connectiviteitsproblemen. Google rolt nu echter een noodupdate uit die deze problemen moet oplossen.

Verschillende mensen met een Google Pixel klagen sinds kort over een lastige bug, die ervoor zorgt dat WiFi en Bluetooth in sommige situaties niet werkt. Dit is natuurlijk erg vervelend als je geen ongelimiteerde databundel hebt of gebruikmaakt van draadloze oordopjes. Google rolt daarom nu een noodupdate uit die deze big fixt.

De noodupdate is enorm groot. Zo heeft de update voor de Google Pixel 10 Pro XL een formaat van maar liefst 3,31GB. Dit doet vermoeden dat de update meer doet dan alleen de connectiviteits-bug fixen. Google heeft echter nog geen changelog gedeeld, waardoor we niet weten welke verbeteringen de update precies met zich meebrengt.

De update rolt nu uit naar de Google Pixel 7a en nieuwer. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]