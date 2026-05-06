Samsung Toont Smartphonescherm Dat Bloeddruk En Hartslag Kan Meten

Samsung heeft twee nieuwe smartphoneschermen getoond, die over opvallende nieuwe technologieën beschikken. De nieuwe schermtechnologie kan namelijk de bloeddruk en hartslag van de gebruiker meten.

Tijdens SID Display Week in Los Angeles heeft Samsung een 6,8-inch scherm getoond dat naast het tonen van content ook je hartslag en je bloeddruk kan meten. Het scherm beschikt over organische fotodiodes die middels licht door het scherm de bloedstroom onder de loep kan nemen.

Het scherm beschikt ook over de “Privacy Display“-functie, dat Samsung voor het eerst gebruikte op de Galaxy S26 Ultra. Wanneer je Privacy Display inschakelt kun je persoonlijke data, zoals bijvoorbeeld je gezondheidsanalyses, geheim houden voor mensen die naast je zitten.

Daarnaast heeft Samsung ook een Flex Chroma Pixel OLED-scherm getoond, dat 96 procent van het bekende BT.2020-kleurenspectrum kan bereiken. Het scherm heeft een piekhelderheid van 3000 nits en kan accuratere, rijkere kleuren weergeven dan de meeste smartphoneschermen op de markt. Om dit mogelijk te maken heeft Samsung het scherm opgebouwd uit nieuwe materialen en voorzien van LEAD-tech software.

Wanneer we de nieuwe schermtechnologieën voor het eerst gaan zien in de smartphones van Samsung is nog onduidelijk.

