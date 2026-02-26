Samsung Galaxy S26-serie Officieel Aangekondigd, Met Een Vanafprijs Van 999 Euro

Samsung heeft zojuist zijn nieuwste vlaggenschip-smartphones aangekondigd. In dit artikel zetten wij alle details over de Galaxy S26, Galaxy S26+ en Galaxy S26 Ultra op een rijtje.

Samsung heeft bij de Galaxy S26-serie veel aandacht besteed aan Galaxy AI, terwijl we hardwarematig niet de meest baanbrekende veranderingen zien. De grootste vernieuwing is het Privacy Display op de Galaxy S26 Ultra, die de kijkhoeken van het scherm kan verminderen zodat mensen om je heen niet kunnen meekijken op jouw scherm. Voorheen had je hiervoor een speciale screenprotector nodig, maar bij de Galaxy S26 Ultra zit deze functie direct in het scherm gebouwd. Gebruikers kunnen het Privacy Display zelf in- of uitschakelen of instellen dat het Privacy Display alleen activeert bij het openen van bepaalde applicaties of notificaties.

Een andere verbetering vinden we op het gebied van software. Zo moet de Galaxy S26-serie het zo makkelijk mogelijk maken om Galaxy AI te gebruiken. Met Galaxy AI kun je onder andere foto’s bewerken. Zo kun je rechtstreeks in de galerij-app bijvoorbeeld de achtergrond van een foto van dag naar nacht maken of via prompts extra delen toevoegen aan foto’s. Heb je een foto van een aangebroken taart, dan kun je bijvoorbeeld de prompt “Maak hier weer een hele taart van” gebruiken.

Verder kun je met Galaxy AI stickers, wenskaarten en achtergronden. Heb je een hond of kat als huisdier, dan kun je jouw huisdier met AI omtoveren tot een cartoon character en hiervan een stickerpack maken. AI is er ook voor audio. Zo kon je in video’s bijvoorbeeld al langer achtergrondgeluiden verwijderen, maar dit werkt nu ook in apps van derden, zoals YouTube, Netflix en Instagram. De AI-functionaliteit vinden we verder terug in de Bixby spraakassistent en de nieuwe Now Nudge, waarbij je tijdens de dag realtime suggesties krijgt.

De Samsung Galaxy S26 Ultra heeft een 6,9-inch OLED-scherm met een Privacy Display-functie, een resolutie van 3120×1440 pixels, een variabele verversingssnelheid van 1-120Hz en ondersteuning voor de S Pen. Intern beschikt de smartphone over een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte en een 5000mAh accu met ondersteuning voor 60W bekabeld laden en 25W draadloos laden. Achterop vinden we een vierdubbele camera met een 200MP hoofdlens, een 50MP ultragroothoeklens, een 50MP telelens met 5x optische zoom en een 10MP telelens met 3x optische zoom.

De Galaxy S26 Ultra ligt vanaf 11 maart in de winkels voor een adviesprijs van 1449 euro. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren Cobalt Violet, White, Black en Sky Blue.

De Galaxy S26 Plus is vrijwel identiek aan zijn voorganger, terwijl de prijs van de smartphone wel met 100 euro is gestegen. De Galaxy S26 Plus beschikt over een 6.7-inch OLED-scherm met een resolutie van 3120×1440 pixels en een variabele verversingssnelheid van 1-120Hz, een Exynos 2600 (2nm)-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een 4900mAh accu met ondersteuning voor 45W bedraad laden en 15W draadloos laden. Achterop vinden we opnieuw een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens en een 10MP telelens.

De Galaxy S26 Plus is vanaf 11 maart verkrijgbaar voor 1249 euro in de kleuren Cobalt Violet, White, Black en Sky Blue.

De reguliere Galaxy S26 beschikt over een 6.3-inch OLED-scherm met een resolutie van 2340×1080 pixels en een variabele verversingssnelheid va 1-120Hz. Intern vinden we een 2nm Exynos 2600-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een 4300 mAh accu met ondersteuning voor 25W bekabeld laden en 15W draadloos laden. De camera-setup bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 10MP telelens met 3x optische zoom. Voorop vinden we een 12MP selfie-camera.

De Galaxy S26 is vanaf 11 maart verkrijgbaar in de kleuren Cobalt Violet, White, Black en Sky Blue.

Ook de reguliere Samsung Galaxy S26 krijgt een iets hogere adviesprijs mee dan zijn voorganger. Hiervoor is echter wel een reden. De Galaxy S25 is namelijk verkrijgbaar met 128GB opslagruimte, terwijl consumenten bij de nieuwe Galaxy S26 alleen kunnen kiezen tussen 256GB of 512GB opslagruimte. Voor de 256GB versie betaal je 999 euro.

De Galaxy S26, S26+ en S26 Ultra zijn per direct te bestellen via verschillende webwinkels en telecomproviders. Samsung levert de smartphones vanaf 11 maart.