“OpenAI Komt In 2027 Met Eigen Smartphone”

OpenAI, de maken van ChatGPT, zou de ontwikkelingen van zijn eerste smartphone versnellen, waardoor de smartphone al in 2027 op de markt verschijnt. OpenAI rust de smartphone uit met een MediaTek-processor.

Volgens analist Ming-Chi Kuo wil OpenAI in de eerste helft van 2027 de massaproductie van zijn eerst smartphone starten. Dit doet OpenAI nadat het bedrijf waarschijnlijk eind 2026 naar de beurs gaat. Volgens Kuo hoopt OpenAI tussen 2027 en 2028 maar liefst 30 miljoen smartphones te verkopen.

De kans is groot dat de OpenAI-smartphone wordt uitgerust met een aangepaste versie van de MediaTek Dimensity 9600-processor. De aangepaste versie zou onder andere verbeterde image signal processor bevatten met een ‘geoptimaliseerde hdr-pijplijn’. Voor de RAM en ROM maakt de smartphone gebruik van Lpddr6-geheugen en UFS 5.0-opslag. Meer details over de smartphone hebben we nog niet.

